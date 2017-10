Equipa da urgência do S. Sebastião demitiu-se 

Salomão Rodrigues Hoje às 12:25 Facebook

A diretora clínica do Hospital S. Sebastião, na Feira, pediu a exoneração do cargo que ocupava, assim como os chefes de equipa que por si tinham sido nomeados.

O Centro Hospitalar de Entre Douro e Vouga (CHEDV) diz que foi um procedimento normal, em consequência da restruturação e obras previstas para este serviço.

A diretora terá pedido a demissão logo após a saída, esta semana, em Ddiário da República, da autorização do Governo para que o Centro Hospitalar procedesse às obras de remodelação da urgência.

Em comunicado, o CHEDV diz que, "resulta claro" que a substituição da diretora do Serviço de Urgência do CHEDV, "a quem reconhecemos todo o mérito pelo empenho que dedicou ao exercício das suas funções", tratou-se, "de um processo planeado e decidido pelo Conselho de Administração".

Reitera que se tratou um processo de reestruturação normal, que está a ser gerido como acontece com todos os processos de mudança. Ou seja, "com o conhecimento e participação dos envolvidos e o empenho das chefias, pelo que não se têm registado quaisquer consequências na resposta assistencial".

Esta alteração organizativa, já há algum tempo prevista e agora concretizada com a publicação da portaria que autoriza a realização de obras no Serviço de Urgência do Hospital de S. Sebastião, foi comunicada à diretora do Serviço de Urgência na terça-feira, dia 10 de outubro. "O que a levou a pedir para que essa substituição pudesse ser concretizada nesse próprio dia, passando a assumir em exclusivo as funções de coordenadora da VMER" diz o CHEDV.