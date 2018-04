Governo pede à GNR que averigue maus cheiros na Feira

Hoje às 11:27 Facebook

O Ministério do Ambiente solicitou a intervenção da GNR para averiguar maus cheiros em Arrifana, no concelho de Santa Maria da Feira, devido à alegada queima de produtos tóxicos, na sequência de uma queixa de "Os Verdes", informou hoje aquele partido.

Em causa está uma denúncia que os deputados de "Os Verdes" apresentaram em fevereiro ao Ministério do Ambiente e que, após uma análise aos resultados inconclusivos das estações com que a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDRN) mede a qualidade do ar, resultou agora no envolvimento das autoridades policiais.

O alerta de "Os Verdes" prende-se com a Zona Industrial da Fontanheira, onde "têm sido frequentes os cheiros intensos que se equacionam estar relacionados ou coincidir com a queima de resíduos tóxicos".

"O odor desagradável acontece, em particular, ao início da manhã, o que leva a crer que essa queima ocorra durante a noite ou em caldeiras de aquecimento", refere o partido em comunicado. "Este ar contaminado chega mesmo a ser irritante para os olhos (...) e, além de degradar a qualidade de vida da população, torna-se insuportável para quem realiza atividades físicas ao ar livre, nomeadamente para os alunos das escolas da localidade", realça o partido.

Questionado o Governo sobre esse "intensificar da poluição do ar" em Arrifana e sobre as medidas previstas para "dar uma resolução célere" ao que é apontado como uma ameaça à saúde pública, o Ministério do Ambiente realçou, em resposta no final de março, que "não tem recebido reclamações" sobre essa matéria concreta.

Depois, explicou que cabe à CCDRN avaliar a qualidade do ar na região em causa e afirmou: "A CCDRN possui uma rede de monitorização da qualidade do ar, constituída por estações de medida distribuídas por vários concelhos, e, de acordo com os dados medidos na estação da rede regional mais próxima da zona em questão, não têm sido registadas situações de incumprimento legal".

O Ministério referia-se exclusivamente ao despiste dos poluentes PM10, NOx (NO, NOx e NO2) e O1, e realça que a averiguação é dificultada pelo facto de nenhuma empresa específica ser identificada com responsável pelos maus cheiros, mas informa, em todo o caso, que "a CCDRN solicitou a colaboração do Destacamento Territorial de Santa Maria da Feira da GNR para uma verificação local".

Quanto às medidas legais a adotar para pôr fim à situação, o Ministério disse agora "aguardar informação para as diligências subsequentes".