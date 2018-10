Tarja no jogo do Feirense pela continuação de Milheirós na Feira

Salomão Rodrigues Hoje às 16:43 Facebook

Twitter

Dezenas de adeptos que assistiram ao jogo do Feirense-Belenenses, na sexta-feira, exibiram uma tarja no Estádio Marcolino de Castro como forma de protesto contra a integração da freguesia de Milheirós de Poiares, concelho da Feira, no concelho de São João da Madeira.

Em causa está um projeto-lei apresentado recentemente pelo PS e BE no Parlamento.

"Com Milheirós de Poiares ao Peito", lia-se na tarja que foi ostentada na bancada até ao intervalo do jogo, altura em que as autoridades retiraram a mesma.

"Foi uma iniciativa espontânea para mostrar o nosso descontentamento em relação ao projeto-lei do PS e BE que é uma agressão aos milheiroenses", explicou Sérgio Martins, um dos contestatários.

"Queremos Milheirós de Poiares na Feira que é um concelho em ascensão e que gosta dos milheiroenses", adiantou.

Sérgio Martins afirma que a iniciativa teve como objetivo dar "dimensão nacional" a esta causa e que a intenção da desanexação de Milheirós de Poiares, "não passará de ânimo leve", disse.