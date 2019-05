40 trabalhadores do Pingo Doce da Feira em greve

Salomão Rodrigues Hoje às 11:15 Facebook

Twitter

Partilhar

Funcionários dos hiper e supermercados promovem, neste dia do trabalhador, uma jornada de greve, com paralisações um pouco por todo o país. No Pingo Doce da Feira, cerca de 40 funcionários aderiram à greve.

O responsável por esta loja ainda reuniu com os funcionários que aderiram à greve, mas não conseguiu demover os mesmos a pôr um fim às suas reivindicações. "Uma das nossas exigências é não trabalhar aos domingos e feriados", explicou uma das trabalhadoras, esta quarta-feira de manhã.

"Não temos direito de estar com a família em dias de feriado como as outras pessoas". "E queremos horários mais flexíveis para cuidar dos nossos filhos menores", adiantaram as funcionárias.

O Sindicato dos Trabalhadores do Comércio, Escritórios e Serviços de Portugal (CESP) apresentou uma lista de reivindicações que passam pelos aumentos salariais e o descanso obrigatório aos domingos e feriados, assim como o fim da precariedade.

"A greve aqui na Feira, por exemplo, está melhor do que esperado", afirmou, ao JN, Joana Dias, dirigente sindical, referindo que a loja da Feira "abriu dez minutos depois da hora", devido aos alegados constrangimentos provocados pela greve.

O Pingo Doce da Feira continuava, no entanto, a funcionar com aparente normalidade.