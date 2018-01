Acidente na A1 causa um morto e dois feridos graves

Salomão Rodrigues Hoje às 10:23, atualizado às 11:55 Facebook

Uma pessoa morreu e três ficaram feridas, duas destas com gravidade, na sequência de um acidente com um ligeiro de passageiros, esta quarta-feira de manhã, na A1, na zona da Feira.

O acidente, no sentido Norte-Sul, ao quilómetro 277,7 na zona de Santa Maria da Feira, está a condicionar o trânsito na A1, que circula por uma via.

Estão por apurar as causas do acidente. Uma pessoa morreu e três ficaram feridas, duas destas com gravidade.

A GNR está no local, com os Bombeiros Voluntários de Lourosa a prestarem assistência às vítimas.