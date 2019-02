Acordo nos parcómetros aquece debate desta noite na Feira

Salomão Rodrigues Hoje às 16:11 Facebook

Twitter

Partilhar

A Assembleia Municipal da Feira discute, na noite desta sexta-feira, o recente acordo entre a Câmara e a empresa concessionária de estacionamento pago na cidade, a P. Parques. Um entendimento considerado "ruinoso" pelos partidos da Oposição que a maioria PSD neste órgão deverá viabilizar.

O debate na Assembleia Municipal não deve alterar qualquer posição das que foram já publicamente assumidas pelos diferentes partidos. Por um lado, a Oposição, CDS PP, PS, CDU e BE, critica em uníssono o acordo que designam de "perdão" da dívida da empresa. Em contraponto, a bancada do PSD a alinhar pela posição do Presidente da Câmara, Emídio Sousa, considera que "não foi perdoado um único cêntimo".



A Câmara aprovou, na última reunião do Executivo, com os votos favoráveis da maioria PSD, a proposta de acordo com vista ao entendimento com a P. Parques, empresa que tinha uma dívida total, já com juros, de 849 mil euros à Autarquia.



Há quatro anos que decorria um processo judicial no Tribunal Administrativo e Fiscal de Aveiro contra a concessionária por esta não estar a cumprir os pagamentos acordados. A Câmara estabeleceu o acordo aceitando receber 250 mil euros da verba total, ou seja, prescindindo de receber meio milhão de euros.



Oposição unida contra "perdão astronómico"

Logo à noite, na Assembleia, é proposta a retificação do acordo, que deverá contar com os votos da maioria PSD. Em discussão, estará também a proposta do BE de "rejeição do acordo estabelecido com a P. Parques e resolução definitiva do atual contrato de concessão".



"Propomos uma alternativa ao acordo que a Câmara pretende: que se acabe com o contrato de concessão e que a empresa pague a totalidade da dívida", afirmou, ao JN, Moisés Ferreira. O deputado municipal diz que é "a única alternativa que salvaguarda o interesse público", mas, reconhece que, "será pouco provável a sua aprovação tendo em conta a maioria PSD". "Se os deputados do PSD puserem a mão na consciência e defenderem os interesses dos munícipes em vez do partido e da empresa a proposta poderá ser aprovada", referiu.

Moisés Ferreira tinha já vindo a público afirmar que "o executivo PSD optou por fazer um acordo relativamente a uma dívida de quase 1 milhão de euros, aceitando receber apenas 295 mil euros". "Este perdão astronómico é um verdadeiro presente a uma empresa que, para além de devedora e incumpridora das suas obrigações, em nada serve a população do concelho", afirmou o BE.



Também o Partido Socialista (PS) fez saber que a Câmara "vai perder mais de meio milhão de euros, correspondente a mais de 65% da divida, perdoando e com isso premiando o incumpridor, que ao longo de mais de oito anos consecutivos recebeu mais de 1,7 milhões de euros e reteve abusivamente a parte devida ao Município".

"Entendemos que a proposta é manifestamente lesiva do interesse público e por consequência prejudicial aos feirenses", diz o PS.



O CDS PP alinhou nas críticas e exigiu uma Assembleia Municipal extraordinária para debater o assunto. Os centristas referem que o acordo, "constitui uma surpresa desagradável para a população feirense (...) concedendo em simultâneo um benefício de meio milhão de euros ao infrator".



A CDU lembrou que a Câmara "deixou este assunto arrastar-se por mais de cinco anos" e que, o referido acordo com a empresa "desobriga a mesma de pagar mais de 500 mil euros, tendo esta de ficar apenas de pagar cerca de 200 mil euros em prestações".

Câmara "não perdoou nem um cêntimo"

Argumentos contraditados pelo presidente da Câmara Emídio Sousa, lembrando que a autarquia foi devidamente assessorada "por uma das mais reputadas consultoras internacionais, a PwC, e por um especializado gabinete jurídico", sendo que, frisou, "a Câmara não perdoa nem um cêntimo à dívida da concessionária".



"Pelo contrário, é ressarcida de todo o valor em dívida, incluindo juros", disse, adiantando, ainda, que o entendimento, "defende na totalidade o erário público e resolve um problema que estava a afetar gravemente o quotidiano dos munícipes".

A P. Parques estava obrigada a pagar à Câmara Municipal, todos os meses, 40% da receita obtida nos parcómetros. Até setembro do ano passado, a empresa faturou 1,7 milhões de euros. Ou seja, deveria ter entregue à autarquia cerca de 680 mil euros, a que acrescem, agora, os juros.