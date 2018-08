Autarca acusa Secretário de Estado de "fomentar ódio" entre São João da Madeira e Feira

Salomão Rodrigues 04 Maio 2018 às 15:13 Facebook

Twitter

O presidente da Câmara Municipal da Feira, Emídio Sousa, acusa o Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Pedro Nuno Santos, de estar a "fomentar o ódio" entre os concelhos da Feira e de São João da Madeira.

Emído Sousa diz que o membro do Governo está a liderar o processo com vista a integração da freguesia feirense de Milheirós de Poiares no concelho de São João da Madeira. "Vai ficar na história como o homem que fomentou o ódio" e que "tem vindo a fomentar uma divisão que vai levar ao virar de costas e à falta de harmonia (entre os municípios)", disse, esta sexta-feira, em conferência de imprensa, referindo-se a Pedro Nuno Santos.

O autarca afirma que "tem havido movimentações na Assembleia da República para a legislar a desanexação", "num ataque ao concelho de Santa Maria da Feira". "E sei que neste processo de movimentações quem tem estado por trás é o Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares", adiantou.

O presidente da Câmara disse ter esperado que Pedro Nuno Santos, natural de São João da Madeira, tivesse "direcionado as suas energias" para reivindicar a revitalização da Linha do Vouga, "em vez de direcionar as suas energias para retirar uma freguesia ao concelho de Santa Maria da Feira".

"Quer ficar lembrado como homem que promoveu a revitalização da Linha do Vouga ou ficar lembrado como aquele que fomentou o ódio entre os municípios", questionou.

Emídio Sousa fez as acusações ao Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares quando reivindicava precisamente a "absoluta necessidade de uma ligação ferroviária ao Porto" e "principalmente ao aeroporto". Revitalização essa que considera passar pela requalificação da Linha do Vouga, que assinala este ano 110 anos. "É o transporte que nos falta e tem que ter um olhar atento do governo", disse o presidente.

Contactado pelo JN, Pedro Nuno Santos recusou fazer qualquer comentário às acusações de Emídio Sousa.