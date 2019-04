Bombeiros de Lourosa marcam manifestação para exigir demissão do presidente

Salomão Rodrigues Hoje às 15:16 Facebook

Twitter

Partilhar

Os bombeiros que contestam a permanência da atual direção da Associação Humanitários dos Bombeiros Voluntários de Lourosa promovem, na próxima sexta-feira, uma manifestação junto ao quartel.

De acordo com o anúncio que está a circular nas páginas das redes sociais, esta iniciativa, marcada para as 15 horas, tem como objetivo "a saída do presidente dos bombeiros de Lourosa".

Os bombeiros esperam ter a adesão da população para a sua causa, solicitando que a mesma compareça junto ao quartel.

É mais uma jornada de contestação depois de no início da semana 52 operacionais do corpo ativo terem apresentado a sua inatividade, em mais uma medida para forçar a demissão da direção.

O atual Comando considera que a situação "é muito grave", lembrando que este corpo ativo serve 11 freguesias de Santa Maria da Feira e que ficaram, agora, aos cuidados dos bombeiros assalariados.

A posição dos bombeiros surge depois da decisão da direção em não reconduzir dois adjuntos do Comando.

Em consequência dessa decisão, o próprio comandante, segundo comandante e os dois adjuntos do Comando apresentaram o pedido de exoneração.