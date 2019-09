Salomão Rodrigues Hoje às 18:43 Facebook

Um cadáver, em avançado estado de decomposição, foi encontrado, esta quinta-feira, em Argoncilhe, Santa Maria da Feira.

O cadáver, de um homem com 50 anos e cabelos compridos, foi encontrado pelo proprietário do terreno que alertou as autoridades. Na zona, não o conhecimento de qualquer pessoa desaparecida

A Polícia Judiciária esteve no local a acompanhar o caso e o cadáver foi levado por elementos do Instituto Nacional de Medicina Legal de Santa Maria da Feira.