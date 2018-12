Câmara da Feira aceita perder meio milhão nos parcómetros

Salomão Rodrigues Hoje às 13:37 Facebook

Twitter

Partilhar

A Câmara da Feira chegou a acordo com a concessionária do estacionamento pago na cidade: vai prescindir de meio milhão de euros e a empresa reduz o horário de funcionamento dos parcómetros em duas horas.

O acordo ainda vai a ratificação na Câmara e na Assembleia Municipal, onde o PSD tem maioria. A Oposição considera que é um negócio ruinoso para o interesse público.

O entendimento põe fim ao processo judicial intentado em 2015 pela Câmara contra a P. Parques, por a empresa não estar a cumprir os pagamentos acordados no contrato. A dívida ascendia a 680 mil euros - 40% da receita conseguida pela concessionária. Incluindo os juros devidos, a fatura totaliza, atualmente, 849 mil euros.

No acordo que agora foi pré-estabelecido, ainda antes do julgamento começar, a Autarquia aceita receber apenas 295 mil euros dessa verba. Como contrapartida do acordo, a empresa vê reduzido o horário de exploração em duas horas, que passa, agora, a ser cobrado das 8.30 às 17 horas, quando antes se prolongava até às 19.

Quanto aos 295 mil euros, a P. Parques pagará, no imediato, 80 mil. A restante verba será liquidada em 36 prestações. Os 2,6 milhões de euros entregues pela empresa à Câmara, aquando da adjudicação da concessão, e que a Autarquia temia perder em caso de resolução do contrato, continuam na posse do Município.

Menos 33 lugares

No documento que vai ao Executivo, a Câmara justifica o acordo alcançado com o facto de a empresa ter visto reduzidos os lugares de estacionamento previstos. Ou seja, dos 791 contratualizados, veio a verificar-se terem sido disponibilizados efetivamente 758, ou seja, menos 33 lugares.

A Autarquia lembra que a concessionária terá ainda menor receita no futuro, devido ao corte de duas horas na exploração do estacionamento.

Tribunal de contas

A P. Parques contestou a ação judicial da Autarquia alegando precisamente que tinha lugares a menos ao acordado e que a própria Câmara estava a fazer concorrência desleal aos parcómetros ao disponibilizar espaços grátis em parque anexos ou nas proximidades do estacionamento pago.

A minuta do acordo será enviada para o Tribunal de Contas. As custas com o tribunal serão suportadas em partes iguais pela Autarquia e pela concessionária.

Emídio Sousa, presidente da Câmara de Santa Maria da Feira

"Não há vencedores nem perdedores. Acordo é bom para a Câmara. As verbas que recebemos à cabeça, (2,6 milhões) podiam estar em perigo. Será submetido ao Tribunal de Contas"