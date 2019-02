Salomão Rodrigues Hoje às 15:32 Facebook

A Câmara Municipal de Santa Maria da Feira celebrou protocolos de parceria com seis instituições sociais concelhias apoiando em mais de 200 mil euros as atividades por elas desenvolvidas no combate à pobreza e exclusão social.

Com estes protocolos de cooperação, "a autarquia reforça o trabalho de proximidade com as comunidades, garantindo uma atuação mais rápida e flexível perante situações urgentes".

"Consegue-se, assim, uma intervenção integrada e multidimensional", justifica em comunicado.