Cão abandonado em terraço resgatado por bombeiros e GNR

Salomão Rodrigues Ontem às 20:15 Facebook

Twitter

Partilhar

Um cão de médio porte que se encontrava há vários dias abandonado na varanda de um prédio em Lourosa, Feira, foi resgatado, ao final da manhã, pela GNR e bombeiros de Lourosa.

Após denúncia dos vizinhos para as autoridades, que se mostravam indignados com o estado de abandono e fome do animal, este foi encontrado por uma equipa do Serviço de Proteção da Natureza e Ambiente (SEPNA) da GNR, com sinais de subnutrição avançada.

Sem ninguém no apartamento que pudesse abrir a porta à GNR e bombeiros, o resgate do animal fez-se pelo exterior do edifício, com auxilio de uma autoescada dos bombeiros.

O animal foi então resgatado e levado para o canil intermunicipal onde o seu estado de saúde foi avaliado.

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

De acordo com a vizinhança, o cão estaria há vários dias abandonado naquele local, sem que se saiba do paradeiro do dono.

"É indigno deixar um animal à fome e ao frio este tempo todo sem alimentação adequada". "Não sei como é possível tratar assim um animal", dizia uma vizinha.

Alguns vizinhos afirmaram, ainda, que se trata de uma situação recorrente por parte da proprietária do cão.

O caso foi também alvo de um auto de ocorrência por parte da GNR de Lourosa, que deve encaminhar o caso para o Ministério Público, no Tribunal da Feira.