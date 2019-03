Casal de idosos ferido num acidente em Santa Maria da Feira

Salomão Rodrigues Hoje às 18:46 Facebook

Um casal de idosos, que se deslocava numa viatura ligeira de mercadorias, ficou ferido com gravidade em consequência de um acidente de viação em Santa Maria de Lamas, Santa Maria da Feira.

O acidente, que ocorreu junto à rotunda do Colégio de Lamas, envolveu duas viaturas.

Depois do choque entre os dois carros, o veículo ligeiro comercial, onde seguia o casal, ele com 90 anos a mulher com 84 anos, subiu o passeio e bateu contra um poste de iluminação pública.

O casal foi assistido no local pelos Bombeiros de Lourosa e transportado para o Hospital S. Sebastião, na Feira.

Os Bombeiros de Lourosa estiveram no local com três veículos e sete operacionais.