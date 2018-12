Colisão frontal faz três feridos em Santa Maria da Feira

Salomão Rodrigues Hoje às 18:45 Facebook

Três pessoas ficaram feridas, uma das quais com gravidade, em consequência de um acidente de viação ocorrido, na madrugada deste sábado, na Via Estruturante Espargo/Rio Meão, em Santa maria da Feira.

O acidente ocorreu pelas 4.49 horas, com as duas viaturas ligeiras a colidirem frontalmente. Em resultado do embate um homem com cerca de 25 anos, residente em Espinho, ficou em estado muito grave. Os outros dois homens, que viajavam na segunda viatura e que iam para uma discoteca da zona, sofreram ferimentos ligeiros.

Os feridos foram assistidos no local pelos bombeiros da Feira e uma equipa da VMER. Depois de estabilizados foram transportados para o Hospital S. Sebastião.