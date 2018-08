Contabilista falta a julgamento alegando crise de ansiedade em Santa Maria da Feira

Salomão Rodrigues 24 Maio 2018 às 15:50 Facebook

Twitter

A contabilista de Arouca, Maria Mafalda Gonçalves, acusada de se ter apoderado de cerca de 84 mil euros de vários clientes, faltou à primeira audiência de julgamento, no Tribunal da Feira, alegando uma crise de ansiedade.

Ao que informou a advogada de defesa, a arguida de 61 anos, acusada de 11 crimes de abuso de confiança por ter lesado 11 trabalhadores independentes, seus clientes, sofreu uma repentina crise de ansiedade, "aliada a uma crise hipertensiva", que a impossibilitou de se apresentar em tribunal.

De acordo com a acusação do Ministério Público a mulher enganou vários trabalhadores da área da construção civil, serralharia, comércio e do ramo automóvel, apoderando-se das quantias que estes lhe entregavam para pagar a Segurança Social, entre 2009 e 2016.

O julgamento prosseguiu com a audiência das testemunhas, alguns dos clientes lesados pela contabilista, que confirmaram o esquema que consta da acusação.

O proprietário de um minimercado contou em tribunal que efetuava frequentemente pagamentos à arguida para esta proceder à contabilidade da empresa e efetuar os pagamentos à Segurança Social.

Contudo, ficou a saber que não tinha os descontos feitos quando pediu uma certidão de conformidade à Segurança Social.

Ainda confrontou a arguida com esta problema, mas esta alegou de forma reiterado que eram enganos da instituição em causa.

O empresário acabaria por pagar cerca de 32 mil euros para que não fosse alvo de penhoras.

"Foi uma situação muito complicada e tive que pedir dinheiro emprestado ao meu sogro", explicou.

Todas as outras testemunhas relataram casos idênticos de serem surpreendidos com dívidas à Segurança Social e até com ações de execução devido a essas mesmas dívidas.