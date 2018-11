Corticeira multada pela ACT em 30 mil euros prepara despedimento de funcionária

Salomão Rodrigues Hoje às 19:04 Facebook

A corticeira Fernando Couto-Cortiças, SA de Paços de Brandão, Feira, está a preparar o despedimento por justa causa de Cristina Tavares, a funcionária que denunciou alegados "castigos".

A decisão da empresa surge dois dias depois de ter sido multada pela Autoridade para as Condições de Trabalho (ACT) em 31 mil euros por assédio moral à trabalhadora.

De acordo com comunicado do Sindicato do Operários Corticeiros do Norte, a entidade patronal "comunicou à trabalhadora que a mesma se encontra suspensa preventivamente para a organização de processo disciplinar tendente ao seu despedimento com justa causa".

Questionado pelo JN, o advogado da empresa não quis comentar o caso.

Cristina Tavares foi mandada para casa onde aguarda o desenrolar do processo instaurado pela empresa.

A trabalhadora, que foi readmitida na empresa no início do ano por ordem do Tribunal da Relação do Porto, depois de ter sido despedida, diz que passou os primeiros meses a fazer e a desfazer a mesma palete várias vezes ao dia, como "castigo".

Com o caso tornado público, afirmou ao JN, esta tarefa foi alterada. Contudo, "os castigos continuam, mas de outra forma", explicou.