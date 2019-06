Corticeira "Piedade" despede 42 trabalhadores

Salomão Rodrigues Hoje às 17:32 Facebook

A corticeira Piedade, localizada em Fiães, Santa Maria da Feira, está a levar a efeito um processo de despedimento coletivo que abrange 42 trabalhadores. O Sindicato dos Corticeiros diz que os despedimentos coletivos têm sido uma prática da multinacional francesa, Oeneo, proprietária da corticeira.

Em comunicado, a Piedade informa que tomou a decisão de encerrar a produção de rolhas tradicionais e que esta decisão "obriga a empresa à realização de um processo de despedimento coletivo que abrange os 42 trabalhadores que atualmente se encontram afetos à área de produção".Garante que serão "cumpridas as disposições legais aplicáveis e salvaguardados os direitos dos trabalhadores".

Explica que o Grupo Oeneo, no qual a Piedade está inserida, tem ampla experiência no fabrico de rolhas técnicas, sendo esse o seu foco e estratégia produtiva a nível internacional. "Por esse motivo, o facto de a Piedade ser a única empresa do Grupo a produzir rolhas

tradicionais colocava-a desalinhada com aquele que é o foco e estratégia da Oeneo".

É, ainda, justificado que o Grupo "assistiu a um progressivo desinteresse do mercado pelas rolhas tradicionais, o que tem levado a uma quebra contínua das vendas deste produto por parte da Piedade", resultando o facto de a empresa, "ter vindo a acumular prejuízos ao longodos últimos exercícios fiscais".

Como forma de minorar os efeitos desta decisão junto dos trabalhadores, a empresa diz que irá disponibilizar gratuitamente a todos os trabalhadores abrangidos acesso a serviços de "outplacement", no sentido de "garantir a possibilidade de retorno à vida laboral o mais rápido possível".

Alírio Martins, coordenador do Sindicato dos Corticeiros, considera que o Grupo Oeneo "parece não ter consideração pelos trabalhadores da cortiça". "Está há pouco anos em Portugal e já fez vários despedimentos coletivos nas empresas de que é proprietário", referiu.

O responsável adianta que, "não deixa de ser preocupante" o futuro para os trabalhadores, com particular relevo para as mulheres, já que o setor da cortiça tem mostrado resistência em contratar as mesmas.

"Desde que acabou a descriminação salarial foram introduzidas inovações técnicas que substituem o trabalho das mulheres", explicou.

Alírio Martins afirma que vai analisar este processo de despedimento. "Se houver trabalhadores que queiram ser defendidos vão receber o nosso apoio, se necessário em tribunal", garantiu.