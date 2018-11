Desaparecido condutor envolvido em despiste e capotamento

Salomão Rodrigues Hoje às 21:12 Facebook

Está desaparecido o condutor de uma viatura ligeira que capotou na Estrada Nacional (EN223), junto ao cruzamento para o Europarque, Feira.

Os bombeiros da Feira foram chamados ao local, mas quando lá chegaram não encontraram qualquer ocupante da viatura que capotou e ficou imobilizada num terreno anexo à estrada.

Os voluntários procedem a buscas no terreno para excluir a possibilidade de o condutor ter sido projetado para fora do habitáculo.

A PSP da Feira está também no local e tomou conta da ocorrência. As autoridades não excluem a possibilidade do condutor, por motivos desconhecidos, ter abandonado a viatura.