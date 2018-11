Salomão Rodrigues Hoje às 19:40 Facebook

Duas mulheres ficaram feridas, esta terça-feira, em consequência de um acidente de viação ocorrido na avenida 25 de Abri, na Feira, entre uma viatura ligeira e um autocarro da Transdev.

Na sequência do choque entre as duas viaturas, uma passageira do autocarro sofreu ferimentos, assim como a condutora do veículo ligeiro.

As vítimas foram assistidas no local pelos bombeiros da Feira e transportadas para o hospital S. Sebastião, naquela cidade.

A PSP tomou conta da ocorrência.