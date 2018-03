Salomão Rodrigues Hoje às 14:18 Facebook

Duas pessoas ficaram feridas em consequência de um acidente de viação ocorrido por volta das 14 horas desta sexta-feira, na A32, em Gião, Feira.

O acidente teve lugar ao quilómetro 16.4, sentido Oliveira de Azeméis/Porto.

As vítimas são um casal que seguia numa viatura que colidiu com uma segunda que se despistou. Foram assistidas no local pelos bombeiros de Fajões e transportadas para o Hospital S. Sebastião na Feira.

A GNR tomou conta da ocorrência.