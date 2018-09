Empresa que prometia 600 empregos na Feira tem futuro incerto

Salomão Rodrigues 06 Junho 2018 às 14:43 Facebook

Amy"s Kitchen, localizada em Santa Maria da Feira, prometia arrancar com laboração este ano, criando 600 postos de trabalho, mas as instalações ainda nem sequer foram construídas.

Continua a marcar passo e com futuro incerto a instalação da empresa norte-americana Amy"s Kitchen, especializada em refeições vegan pré-cozinhadas, em Santa Maria da Feira. A laboração, que iria criar 600 postos de trabalho, devia arrancar este ano, mas as obras para as instalações ainda nem começaram.

O presidente da Câmara Municipal, Emídio Sousa, que fez deste investimento uma bandeira da sua política de atracão de investimento industrial e oferta de emprego no concelho, começou por justificar os atrasos da instalação da empresa com o "brexit", ou seja a saída do Reino Unido da União Europeia.

"O projeto esteve suspenso por causa do brexit, porque as exportações apontavam o Reino Unido como mercado alvo", justificou.

Com os atrasos sucessivos, o autarca veio a público referir que os mesmos se ficaram a dever mais recentemente a "mudanças no conselho de administração". "Os proprietários [de gestão familiar] entregaram a empresa a uma gestão profissional", esclareceu.

Emídio Sousa, que afirma já ter tido uma reunião com o novo responsável da Amy"s Kitchen, diz que este lhe garantiu que iriam "retomar o processo" e que, "em 2019 teríamos obra".

Garantia que terá dado "algum conforto" ao presidente que se mostra, no entanto, mais cético. "Só acreditarei quando vir a obra concreta no terreno a avançar". "A verdade é que já compraram terreno e têm uma candidatura a aprovada com financiamento para as obras", mas, "quando os vir no terreno é que poderemos ter a certeza", ressalvou.

Em 2016, foi anunciada a instalação desta unidade industrial e foi inclusive assinado o contrato de financiamento em cerimónia no Europarque que contou com a presença do primeiro-ministro, António Costa e do ministro da Economia, Manuel Caldeira Cabral.

A empresa chegou a adquirir um terreno de 80 mil metros quadrados no parque industrial do Lusopark, junto ao Europarque, prevendo-se que as obras arrancassem no prazo de seis a nove meses, para a fábrica começar a laborar em pleno em 2018.

Foi anunciado um investimento total de 60 milhões de euros e a criação de 600 postos de trabalho, em cinco anos, sendo que a primeira fase do projeto deveria significar um investimento de 37 milhões e resultar na contratação imediata de 160 pessoas.

A Amy"s Kitchen prometia, ainda, mais negócios para a região, através da aquisição de maquinaria e de construção das instalações, assim como a nível do transporte da produção e nos produtos agrícolas necessários para as refeições.