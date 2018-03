Fábrica de braceletes para relógios de luxo em Santa Maria da Feira inicia em abril

Salomão Rodrigues Hoje às 16:55 Facebook

A multinacional suíça Mulitcuirs, promotora do projeto de investimento Relprod, em Santa Maria da Feira, recebeu esta quarta-feira formalmente o edifício onde iniciará, em abril, o fabrico de braceletes em couro para relógios de luxo.

Cerca de 65 colaboradores selecionados já receberam formação especializada, estando aptos a iniciar a produção na nova unidade fabril, instalada no Lusopark, no parque empresarial localizado a norte do centro de congressos do Europarque.

Emídio Sousa, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, acompanhou, na manhã desta quarta-feira, a visita do CEO da multinacional suíça, Sylvan Wenger, às instalações da Relprod, no Lusopark. Uma unidade fabril construída de raiz, numa área de 16 mil metros quadrados, pronta a iniciar a laboração.

"Estou naturalmente muito feliz pela concretização de mais este projeto de investimento em Santa Maria da Feira, porque trouxe mais emprego, mais formação profissional e mais desenvolvimento económico para o nosso concelho e para o nosso país", refere o autarca.

Emídio Sousa recorda que este é um dos resultados do trabalho de diplomacia económica iniciado em 2013, e realça a rapidez na implementação deste projeto no terreno - cerca de um ano para a escolha da localização, aquisição de terreno, construção do edifício e formação especializada -, que contou com o acompanhamento permanente da Câmara Municipal em todas as fases do processo.

A Relprod é uma unidade de produção de braceletes em couro destinadas às grandes marcas internacionais de relojoaria, assente num trabalho de grande precisão, que exige mão de obra altamente especializada, com sentido de rigor e qualidade.