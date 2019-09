Feira vai ter 60 autocarros movidos a gás e eletricidade

Salomão Rodrigues Hoje às 15:53 Facebook

Dentro de dois anos, a Auto Viação Feirense deverá ter, ao serviço da população local, 60 novos autocarros, 40 dos quais movidos a gás e 20 elétricos. Os primeiros dois veículos, amigos do ambiente, foram apresentados publicamente, na manhã desta quarta-feira.

De carroçaria idêntica à tradicional, mas com tecnologia de ponta no que respeita aos veículos movidos a gás, os novos autocarros são mais amigos do ambiente e com conforto e segurança de última geração.

Trata-se de um investimento de 15 milhões de euros, financiado em cerca de sete milhões de euros no âmbito do POSEUR - Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos.

"Pretendemos uma renovação de frota que é destinada à população local. Estes autocarros têm uma autonomia máxima de 300 quilómetros", explicou Gabriel Couto, responsável pela empresa.

A Auto Viação Feirense espera, desta forma, estar melhor preparada para ser contratada no âmbito do fornecimento de transporte público, a cargo da Área Metropolitana do Porto e outras entidades. "Vamos participar nos concursos públicos e queremos ganhar. Com autocarros limpos [a gás e elétricos] pensamos ter mais pontuação", referiu.

Para o presidente da Câmara Municipal os novos veículos "estão de acordo com o que defendemos para um desenvolvimento sustentável. Mais do que palavras bonitas, a Feirense está a dar passos concretos nesse sentido", disse Emídio Sousa.

A empresa, responsável por 60% do transporte de passageiros no concelho, regista, anualmente, 12 milhões de quilómetros percorridos pelas suas viaturas. Tem ao seu serviço 180 autocarros e dá emprego a 200 motoristas.

Juntamente com os autocarros, vão ser instalados postos de abastecimentos a gás e elétricos.