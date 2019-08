Ferido com gravidade ao trocar bateria de trator

Salomão Rodrigues Hoje às 15:23 Facebook

Um homem de 76 anos ficou ferido com gravidade quando procedia, esta quarta-feira, à manutenção de um trator agrícola em Escapães, Feira.

O acidente ocorreu na Travessa da Lavoura, quando a vítima efetuava a mudança de bateria de um velho trator. Sem que nada o fizesse prever, o veículo terá começado repentinamente a deslocar-se, acabando por atropelar o homem, que não teve tempo de reagir.

O trator, que passou por cima do idoso e lhe provocou ferimentos graves, bateu depois violentamente contra um portão. "Ouvimos um estrondo muito grande e viemos ver o que se passava. Encontramos o senhor no chão a queixar-se com dores", contou, ao JN, um dos vizinhos que acabaria por solicitar o socorro através do 112.

A vítima foi assistida no local pela equipa VMER e transportada pelos bombeiros da Feira para o Hospital S. Sebastião.