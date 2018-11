Salomão Rodrigues Hoje às 17:18 Facebook

Os funcionários do Tribunal Judicial de Santa Maria da Feira, manifestaram-se, na manhã desta quarta-feira, no exterior das instalações chamando a atenção para as suas reivindicações e cumprindo mais um período de greve nacional convocada pelo Sindicato dos Funcionários Judicias (SFJ).

"Francisca escuta, a justiça está em luta", ouvia-se entre os manifestantes que reivindicam a revisão da carreira, aprovação do estatuto, falta de funcionários e vencimentos congelados.