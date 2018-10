Gansos e patos decapitados no parque da cidade

Salomão Rodrigues Hoje às 10:28 Facebook

Três gansos e um pato foram encontrados decapitados no Parque da Cidade, em São João da Madeira. As autoridades estão a investigar.

Uma onda de indignação percorre os utentes do Parque depois de ser público que as aves foram encontradas com o pescoço cortado junto ao Rio Úi.

A Câmara Municipal de São João da Madeira deu conta do macabro achado ao Serviço de Proteção da Natureza e Ambiente da GNR ( SEPNA) que deslocou para o local uma patrulha.

Vitor Barros da associação animal, Anifeira, diz que se trata de um "ato bárbaro", sendo necessário, "investigar até às últimas consequências e apurar os autores de hediondo ato", disse.

Restam, agora, um ganso e três patos que os utentes do parque temem pelo seu destino.