Homem atropelado na passadeira em São João da Madeira

Um homem com cerca de 60 anos foi atropelado, esta segunda-feira de manhã, numa passadeira em São João da Madeira.

A vítima caminhava sobre a passadeira na Avenida da Liberdade, mesmo em frente à Câmara Municipal, quando foi colhida por uma viatura ligeira. Bateu com o corpo contra o para-brisas e foi projetado com violência sobre a via.

O homem foi assistido no local por uma equipa da VMER da Feira e depois de estabilizado transportado pelos bombeiros de São João da Madeira para o Hospital S. Sebastião, na Feira, em estado considerado grave.

A PSP, que encerrou a Avenida ao Trânsito por alguns minutos, tomou conta da ocorrência.