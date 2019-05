Homem ferido em assalto em Santa Maria da Feira

Hoje às 20:29 Facebook

Twitter

Partilhar

Um homem de 71 anos ficou ferido em consequência de um assalto, esta tarde, em Santa Maria da Feira.

O assalto ocorreu na freguesia de Mozelos, na Rua das Centieiras, quando a vítima se deslocava a pé. Foi repentinamente abordado por um indivíduo que se fazia transportar numa viatura de cor escura.

O assaltante encostou uma faca ao rosto do homem obrigando a vítima a entregar um fio e um anel em ouro. O homem acabaria por ficar ferido no rosto com um pequeno corte.

Foi assistido no local pelos bombeiros de Lourosa e transportado para o hospital S. Sebastião, na Feira. A GNR de Lourosa e Lamas tomaram conta da ocorrência.