Salomão Rodrigues Hoje às 21:24

Um homem com cerca de 54 anos, residente na freguesia de Nogueira da Regedoura, Santa Maria da Feira, sofreu queimaduras graves quando manuseava diluente.

O acidente ocorreu ao final da tarde desta segunda-feira, com o diluente a pegar fogo e a atingir o homem com gravidade.

A vítima foi assistida no local pelos bombeiros de Lourosa e uma equipa da VMER do Hospital de Santo António, do Porto.