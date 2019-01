Hospital S. Sebastião assinala 20 anos com meio milhão de utentes atendidos

Salomão Rodrigues Hoje às 19:29 Facebook

O Hospital S. Sebastião, na Feira, comemora, amanhã, 20 anos sobre a data da sua fundação, registando mais de meio milhão de utentes na procura dos seus serviços. A data é assinalada com a visita da Secretária de Estado da Saúde, Raquel Duarte e do Bispo do Porto, D. Manuel Linda.

Foi a primeira unidade hospitalar do país com gestão empresarial, modelo que serviria de base para a atual versão de Entidades Públicas Empresariais que vigora nos hospitais do Serviço Nacional de Saúde.

Desde a sua abertura, o hospital de São Sebastião, hoje integrado no Centro Hospitalar de Entre Douro e Vouga, em conjunto com os Hospitais de S. João da Madeira e de Oliveira de Azeméis, (CHEDV), tratou mais de 386.900 utentes em internamento, foram atendidos mais de 2.900.000 de episódios de Urgência, e realizadas mais de 3.965.000 consultas e 281.500 cirurgias.

Estão, ainda, registados 570.254 utentes, o que significa que mais de meio milhão de cidadãos já terão sido, algum dia, atendidos nesta instituição.

O trabalho desenvolvido foi também reconhecido. A Entidade Reguladora da Saúde (ERS) atribui classificação máxima de Excelência Clínica a seis serviços dos hospitais da Feira, em junho 2015.

A Maternidade do CHEDV obteve distinção máxima em Excelência Clínica. O Serviço de Obstetrícia recebeu distinção máxima em "Excelência Clínica" na avaliação do SINAS - Sistema Nacional de Avaliação em Saúde criado pela Entidade Reguladora da Saúde. No que respeita a partos e cuidados pré-natais, garantiu classificação máxima em quatro dos cinco indicadores avaliados pelo regulador durante o ano de 2015.

Há, ainda, o Projeto "Utente 360º" e o projeto "Qualidade nas Artroplastias", reconhecidos entre os 20 mais inovadores nos hospitais do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

Ocupa o primeiro lugar da lista de hospitais do sector público com maior número de elogios entrados na Entidade Reguladora de Saúde (ERS) (primeiro semestre de 2017) e foi reconhecido pelo Ministério da Saúde como centro de referência na área de Oncologia para o tratamento do Cancro Hepatobilio/Pancreático.

"20 anos após o nascimento do Hospital de São Sebastião, continuamos a construir momentos felizes, que simbolizam o retomar do espírito vanguardista e inovador de todos aqueles que contribuíram para a sua criação", afirmou Miguel Paiva, presidente do conselho de administração do CHEDV.

Adianta que, "mesmo perante as adversidades, esta instituição cresceu, inovou, e hoje é uma referência nas áreas de Ortopedia, Cirurgia, Saúde Mental, Medicina Física e Reabilitação, entre muitas outras". "O nosso desafio é manter o CHEDV um dos melhores hospitais do país, ser uma referência nacional na gestão e assistência", referiu.