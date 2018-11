Incêndio em loja obrigou à retirada de seis famílias de casa

Salomão Rodrigues Hoje às 09:49 Facebook

Um incêndio numa loja de decoração em Canedo, Feira, na noite de quinta-feira, obrigou à evacuação de seis famílias.

As chamas deflagraram pelas 23.35 horas na Decorluz, edifício Topo 2, na Rua Principal.

O fumo intenso acabaria por entrar na zona das escadaria de acesso aos apartamentos obrigando à retirada dos moradores.

"Ouvimos pequenas explosões com vidros a partir. Até pensei que era um acidente de viação, mas quando vinha para a rua já quase não conseguia sair por causa do fumo que tínhamos na escada" recordou um dos habitantes.

Acabariam por ser alguns moradores, munidos de mangueiras, a fazer o primeiro combate às chamas até à chegada dos bombeiros de Lourosa.

"Os moradores fizeram um excelente trabalho", confirmou Carlos castanheira, adjunto do Comando que esteve no local com seis homens e duas viaturas.

Foi feito o rescaldo na loja e a ventilação do prédio para retirar o fumo existente.