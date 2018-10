Internamento em casa arranca em novembro na Feira

Salomão Rodrigues Hoje às 14:47 Facebook

O Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga (CHEDV) vai começar a internar os doentes em suas casas, através da criação de uma Unidade de Hospitalização Domiciliária. A iniciativa avança em novembro, com cinco camas.

Numa primeira fase, que deverá durar três meses, o internamento domiciliário irá abranger apenas o concelho de Santa Maria da Feira, com um total de cinco pacientes a terem a oportunidade de usufruírem dos serviços hospitalares em casa. No entanto, a intenção dos responsáveis pela iniciativa é expandir a cobertura do internamento em casa até um raio de 30 quilómetros ou 30 minutos de distância desde o Hospital S. Sebastião, num universo de 15 camas.

Apresentado como "alternativa ao internamento convencional" em que será prestada "assistência contínua e coordenada aos doentes", a hospitalização será avaliada de acordo com critérios clínicos e sociais e terá que reunir a concordância do cidadão e da família.

Ao doente, será disponibilizado um número de telefone da equipa que o vai acompanhar e para o qual poderá telefonar a qualquer hora.

Já a equipa que visita os doentes diariamente, e estará que disponível durante 24 horas, é composta por dois médicos, cinco enfermeiros, um farmacêutico e uma assistente social.

A redução do risco de complicações, a diminuição dos reinternamentos hospitalares e a redução da taxa de infeção hospitalar apresentam-se como as grandes bandeiras do projeto. "É uma aposta estratégica". "Hoje os doentes precisam de maior humanização e damos um passo importante nesse sentido", referiu Miguel Paiva, do conselho administração da unidade hospitalar.

"Estamos a melhorar a nossa capacidade de intervenção", adiantou o responsável, garantindo que "não há qualquer perigo adicional" para os doentes com este tipo de internamento.

Miguel Paiva aproveitou a apresentação da iniciativa para apelar à comunidade local para a possibilidade de colaborar na aquisição de uma viatura através do mecenato. A equipa não dispõe por enquanto de uma viatura própria, indo utilizar para o efeito uma do parque automóvel do Hospital S. Sebastião.