Jogadores do Feirense feridos em acidente de mota na Feira

Dois jogadores juniores do Feirense, de 18 anos, ficaram feridos em consequência de um acidente de viação ocorrido, ao final da tarde desta quinta-feira, em Rio Meão, Feira.

Os dois jogadores, que tinham acabado o treino e regressavam a casa, deslocavam-se numa mota quando colidiram com um carro no cruzamento do Lugar da Valada, na Rua de S. José.

As vítimas foram projetadas cerca de sete metros. Foram assistidas no local pelos bombeiros da Feira e uma equipa da VMER. Depois de estabilizadas, foram transportadas para o Hospital S. Sebastião, na Feira. Segundo as primeiras informações recolhidas pelo JN, as vítimas teriam sofrido ferimentos considerados graves, mas o CDOS atualizou a informação, garantindo que se trataram de ferimentos ligeiros.

Um dos jovens feridos é natural de Santa Maria de Lamas e o outro de Guetim, Espinho.

"Este cruzamento é muito perigoso e já morreram aqui várias pessoas" recordou Ângelo Duarte, tio de uma das vitimas, reforçando ser necessário"construir uma rotunda ou colocar algo que trave a velocidade". "Neste local cada um anda a velocidade que quer", afirmou.

Neste mesmo cruzamento morreu, há cerca de um ano, também de moto, um jogador de outro clube do concelho, o Romariz.