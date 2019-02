Jovens alunos vestem farda da GNR para sensibilizar condutores

Salomão Rodrigues Hoje às 14:34 Facebook

Alunos da escola básica de Canedo, Feira, vestiram as fardas da GNR e participaram numa campanha de sensibilização rodoviária diferente.

"Não beba álcool nem consuma drogas quando vai conduzir. Respeite a distância do condutor da frente", aconselhavam os alunos, orgulhosos, na pele de agentes da autoridade.

A iniciativa, promovida pelo destacamento da GNR da Feira, incluída na Escola Segura, apanhou de surpresa muitos dos que circulavam na variante de acesso à A32.

Os pequenos "GNR" de serviço abordavam os condutores com a devida continência e o "bom dia" obrigatório, sempre supervisionados pelos militares daquela força da ordem.

"Pare nos sinais vermelhos e não conduza quando está ao telemóvel" aconselharam os alunos do sexto ano.

Uma iniciativa "muito positiva" para os condutores. "Um bom ponto de partida para termos uma sociedade mais bem informada", afirmou Teresa Rodrigues, enquanto recebia um folheto com informação rodoviária.

"É bom para os jovens aprenderem a respeitar as autoridades e ficarem sensibilizados para as questões do trânsito" disse Jorge Ferreira, outro condutor.

A professora desta turma, Manuela Rosa, mostrava-se agradada. "É excelente para os alunos terem comportamentos adequados e sensibilizarem os familiares" considerou.

Com um dia de aulas diferente, os alunos estavam, também eles, satisfeitos. "É muito divertido e interessante incentivar os condutores a respeitarem as regras".