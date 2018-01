Manifestação contra encerramento dos CTT em Paços de Brandão

Salomão Rodrigues Hoje às 19:03 Facebook

Cerca de uma centena de habitantes de Paços de Brandão, Feira, manifestaram-se esta tarde em frente ao posto dos Correios em protesto contra o anunciado encerramento.

"Queremos os nossos Correios" e "Correios não podem fechar" foram alguns dos slogans entoados pelos manifestantes que empunhavam, ainda, cartazes com o seu protesto. "O povo e o país precisa de CTT de qualidade e proximidade" podia-se ler.

"Vai ser muito mau para a freguesia e para os idosos que ficam sem ter onde receber as suas reformas". "Não há transporte para outras freguesias, que também vão ficar prejudicadas com o aumento de afluência" disse Germano Gonçalves, um dos organizadores do protesto.

"Temos muita indústria e comércio que depende dos Correios para enviar e receber as suas encomendas", lembrou ainda.

Outro munícipe, Raimundo Barbeira, diz que vai ser "muito mau" e que o encerramento é "uma ideia antiquada". "Os Correios estão em Paços há mais de 100 anos" lembrou.

"Os Correios pertencem a Paços. Não nos podem tirar" disse por seu lado, Ana Castro, outra habitante.

A população colocou a circular um abaixo-assinado. "É uma decisão surpreendente que merece a reprovação da nossa população, já que os CTT representam um importantíssimo serviço" pode ler-se no documento.

Os cidadãos apelam ao primeiro-ministro e outras entidades para "travar este autêntico crime contra a população".