Agendada marcha solidária com funcionária despedida de corticeira

A marcha solidária para com a trabalhadora Cristina Tavares, despedida pela corticeira Fernando Couto-Cortiças, SA de Paços de Brandão, Santa Maria da Feira, depois de denuncias de assédio moral, vai realizar-se no próximo sábado.

O encontro, promovido pelo Sindicato dos Operários Corticeiros do Norte e que deverá contar com a presença de trabalhadores e outras pessoas, está marcado para as 9.30 horas com concentração no Parque de Santa Maria de Lamas.

A marcha prossegue em direção à Associação Patronal da Cortiça (APCOR), onde termina.

Está é uma das várias iniciativas que o Sindicato pretende levar a efeito "contra despedimentos ilegais", "pela dignidade" e "contra o assédio".