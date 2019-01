Mulher ateia fogo a colchão e deixa a própria casa inabitável

Salomão Rodrigues Hoje às 19:24 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma mulher de 64 anos ateou fogo ao colchão de uma cama da sua habitação, na Feira. Provocou um incêndio que deixou a casa inabitável.

O incêndio na habitação, situada na Rua do Castelo, ocorreu cerca das 18 horas. A mulher, com alegados problemas de saúde mental e que se encontrava sozinha naquele momento, terá, de acordo com um familiar, ateado fogo ao colchão.

As chamas alastraram rapidamente assim como o fumo intenso que começou a sair pelas janelas. Um vizinho e um casal que ali passava a pé foram em socorro da mulher ao mesmo tempo que contactaram as autoridades.

Os bombeiros da Feira evitaram que as chamas alastrassem a outros compartimentos, mas o fumo intenso acabaria por tomar toda a habitação que ficou inabitável.

A mulher, que sofreu intoxicação por inalação de fumos, foi transportada para o hospital S. Sebastião, na Feira.

O marido e um filho, que vivem na mesma casa, procuravam alternativa para pernoitar.

A PSP esteve no local e tomou conta da ocorrência.