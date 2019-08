Nasceram quatro flamingos no zoo de Lourosa

Salomão Rodrigues Hoje às 16:30 Facebook

O Zoo de Lourosa tem novos habitantes. Nasceram quatro flamingos que já podem ser admirados neste parque ornitológico de Santa Maria da Feira. Os recém-nascidos são resultado de um projeto para criar uma colónia de nidificação.

Em 2011, o parque ornitológico recebeu dez flamingos jovens do Zoo de Basileia, na Suíça. Nesse ano, foi decretado o "Alerta Rosa", com o objetivo de sensibilizar a comunidade e visitantes para a importância de se cumprir o objetivo de ter uma colónia com capacidade de nidificação.

Com este projeto foi também criada a "Hora de alimentação dos flamingos", que pretende dar a conhecer aos visitantes as várias curiosidades sobre a biologia desta espécie enquanto o tratador faz a sua alimentação.

Já em 2015, quando as aves provenientes de Basileia atingiram a idade adulta, observou-se, pela primeira vez, a construção de ninhos. E no dia 13 de julho de 2017 nasceu o primeiro flamingo do Zoo de Lourosa. Em 2018, nasceram três flamingos e, em 2019, nasceram quatro. Neste momento, o Zoo possui a reproduzir casais de aves do grupo inicial, casais oriundos de Basileia e casais mistos. O grupo atual conta com 31 flamingos, incluindo as crias deste ano, e o objetivo é estabelecer um grupo de 40 indivíduos.

Os flamingos quando nascem são cinzentos e adquirem a coloração de adulto por volta dos quatro anos de idade, quando atingem a maturidade sexual. A coloração rosa deve-se aos pigmentos (alfa e beta carotenos) presentes no alimento que ingerem. Uma vez que os flamingos não possuem dimorfismo sexual, não sendo possível distinguir macho e fêmea pelas suas características físicas, para determinar-se o sexo das aves, é necessário fazer-se uma endoscopia, que é realizada por volta dos seis meses de idade.