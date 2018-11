O Vouguinha faz 110 anos e a reforma custa 93 milhões

Catarina Silva Hoje às 10:38 Facebook

Quatro municípios unidos pela requalificação de linha, dando prioridade ao serviço de passageiros. Europarque recebe cerimónia de aniversário esta sexta-feira.

Circula a 50 km/ hora, em carruagens que gritam velhice, numa linha de via estreita. Pelo caminho, ainda se avistam os guardas de passagem de nível a puxar a cancela. Apesar disso, o Vouguinha serve muitas pessoas e precisa de 93 milhões para reabilitar o serviço de passageiros. Os autarcas esperam convencer o Governo da necessidade e urgência da obra.

A idade pesa, mas o mítico comboio continua a dar boleia a muita gente, entre Sernada do Vouga e Aveiro ou entre Espinho e Oliveira de Azeméis, percursos que resistem. Espinho-Azeméis foi o primeiro troço da linha do Vouga a ser inaugurado, corria o ano de 1908. Comemoram-se hoje os 110 anos do Vouguinha no Europarque, Feira, com uma conferência com especialistas, exposições e uma "viagem de vapor vivo".

São 32 quilómetros de caminho de ferro, que atravessam quatro concelhos, há muito unidos na luta pela sua requalificação. A Área Metropolitana do Porto encomendou um estudo, a pedido da Associação de Municípios de Terras Santa Maria, sobre os cenários possíveis para o troço Azeméis/Espinho. E a Faculdade de Engenharia do Porto já tem algumas conclusões. "Já sabemos que queremos que se construa um interface de ligação com a linha do Norte, em Silvalde", diz Emídio Sousa, autarca da Feira. Para isso, há mudanças de fundo a fazer: alargar o canal para via larga, corrigir o traçado que permitirá diminuir a extensão do percurso, eletrificação, modernização do sistema de sinalização e até a integração no sistema Andante. "Esperamos que com este estudo convençamos o Governo".

"É sustentável"

O estudo permite fazer contas à vida e os autarcas querem que o investimento seja incluído no Plano Ferrovia 2020. A execução da obra, sem contar com materiais de via, poderá ficar por 93 milhões, só para o serviço de passageiros. O número sobe para 166 milhões se incluir mercadorias. Embora o estudo se foque no troço Espinho/Azeméis, tem em consideração a restante parte da linha, que entre Azeméis e Sernada do Vouga está encerrada ao tráfego comercial, continuando a partir daí até Aveiro.

"A grande prioridade neste momento é o serviço de passageiros", garante Emídio. Neste ano, estima-se que o número de utentes tenha caído. Mas o autarca explica: "Há uma redução porque houve desinvestimento. É uma pescadinha de rabo na boca. Se não há condições, é óbvio que os passageiros não utilizam". Falta conforto, velocidade, horários. Talvez daqui a uns anos venha a ser possível entrar em Oliveira de Azeméis e só sair no Porto, num comboio que atinja os 80 km/h.

"É sustentável do ponto de vista económico-financeiro", diz Pinto Moreira, autarca de Espinho. E se a linha do Vouga é o metro de superfície do Entre Douro e Vouga, garante que "a modernização incrementará, e de que maneira, o seu uso".