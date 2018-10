Salomão Rodrigues Hoje às 22:17 Facebook

Há argumentos contra e a favor da mudança da freguesia da Feira para S. João da Madeira, conforme propõe projeto de lei do PS e do BE.

Divididos. É assim que se encontram os moradores quando questionados sobre a possibilidade da integração da freguesia de Milheirós de Poiares, atualmente no concelho da Feira, em São João da Madeira. "Que benefícios têm para oferecer os são-joanenses a Milheirós?", perguntam os indecisos. Como noticiou o JN, PS e BE apresentaram um projeto de lei que defende a integração da freguesia em S. João da Madeira.

"Já devíamos estar em S. João da Madeira há muito tempo, há mais de 50 anos" diz, perentório, Sérgio Perestrelo. "A Feira não nos diz nada, está a espezinhar-nos, com Milheirós a ser relegado sempre para segundo lugar. Nunca fomos beneficiados por pertencer à Feira e somos preteridos em relação às outras freguesias", sublinhou.

Ester Costa tem a mesma opinião: "Devíamos ir para São João da Madeira. Aqui não temos nada e ninguém nos ajuda". A comerciante refere a "falta de camionetas para transportar as pessoas". "E fica mais perto tratar dos nossos assuntos em S. João do que ir para o centro da Feira", acrescentou Laurentino Pinheiro.

"Já devíamos estar em S. João da Madeira há muito tempo, porque estamos mais próximos de tudo o que precisamos. A Feira não tem tido atenção para com Milheirós", disse António Henriques, entre colegas que partilhavam a mesma opinião numa mesa de café no centro da freguesia.

Troca de argumentos

Mesmo ao lado ouviam-se opiniões contrárias. "Tudo o que precisamos a Feira tem-nos dado e se formos para S. João da Madeira ainda podemos ficar pior", referiu Odete Silva. "Mudar para quê?", perguntou Francelina Costa, afirmando ter "tudo o que precisa em Milheirós e na Feira".

Pedro Miguel, que ouvia a conversa, juntou argumentos: "É mau para Milheirós mudar, porque temos tudo e ainda somos maiores em território do que S. João".

Indeciso, António Costa perguntava: "O que nos vai dar S. João da Madeira em troca? Queria que nos dissessem em que vamos beneficiar, porque o povo não sabe para poder decidir".

Em S. João da Madeira, onde a população se tem mostrado maioritariamente favorável à integração, a medida também divide.

"É uma mais-valia para S. João da Madeira e para o povo de Milheirós que tem na nossa cidade tudo o que é preciso", considera Manuel Jesus. Já Miguel Pinho afirma que o concelho de S. João da Madeira "sozinho" é "mais autossuficiente". "Não me parece positivo a vinda de Milheirós onde a Feira tem feito um bom trabalho", frisou.

"A vontade do povo deve ser respeitada, mas não sei o que nos dá em troca S. João da Madeira"

"É melhor ir para S. João da Madeira, aqui não temos nada. A Feira só ajuda quando a Junta é do PSD"

O que dizem os deputados eleitos por Aveiro

O JN ouviu os deputados eleitos por Aveiro, oriundos do norte do distrito. Os partidos à Direita deixam antever um voto contra. Dois deputados, naturais de S. João da Madeira, remeteram-se ao silêncio: João Almeida, do CDS/PP, diz não comentar o assunto; e o socialista Pedro Nuno Santos - a quem o presidente da Câmara da Feira acusa de estar a promover no Parlamento esta desanexação - não respondeu às tentativas de contacto.

António Carlos Monteiro, CDS/PP

"Tenho algumas reservas. Os órgãos autárquicos da Feira são contra a mudança e a experiência passada que existe na criação de concelhos e mudanças de freguesia diz-nos que estes processos devem ser trabalhados de forma consensual"

Fernando Rocha Andrade, PS

"Traduz o sentir da população e a opinião esmagadora dos órgãos da freguesia e faz sentido em termos de ordenamento. Há maior proximidade a S. João da Madeira. É benéfico para a população e para uma melhor administração local"

Moisés Ferreira, BE

"É preciso respeitar a vontade popular que saiu do referendo. A nossa iniciativa traduz isso mesmo. É verter para a iniciativa legislativa a vontade popular de um referendo que teve um resultado expressivo e que ninguém pode colocar em causa"

Amadeu Albergaria, PSD

"Sou frontalmente contra. O projeto de lei é uma deslealdade. Um projeto assombroso e um autêntico atentado a Santa Maria da Feira. É um roubo de uma freguesia e de um património. Não podemos nem pactuaremos com esta situação"