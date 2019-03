Presidente da Câmara da Feira pede intervenção de Costa na região

Célia Soares Hoje às 16:05 Facebook

O presidente da Câmara de Santa Maria da Feira, Emídio Sousa, enviou uma carta ao primeiro-ministro exigindo que o município que dirige "deixe de ser uma espécie de patinho feio".

No documento, Emídio Sousa começa por referir a região, historicamente designada por "Terras de Santa Maria", é "muito provavelmente a mais industrializada do território português", empregando "centenas de milhares de trabalhadores".

O autarca reitera que, "nos anos difíceis da troika, estas empresas, os seus empresários e colaboradores deram um sinal de resiliência fantástico", tendo contribuindo, com "trabalho e produtividade", para a "criação de riqueza e emprego". Por isso, "a devolução de uma parte do valor que criamos é mais do que justa", considera.

Emídio Sousa assegura que "não foi o emprego público que fez baixar a taxa de desemprego na região", que passou de 15 para 5%. E pede ao primeiro-ministro "a sua intervenção" para que a região "deixe de ser uma espécie de patinho feio das políticas públicas do Governo".

No documento, o autarca lembra ainda que o hospital do concelho "reclama obras de ampliação da Urgência" e "muitos equipamentos estão obsoletos".