Projeto de lei para retirar Milheirós de Poiares à Feira

Documento de PS e BE entregue no Parlamento defende integração de Milheirós em S. João da Madeira. Emídio Sousa diz que se trata de uma "agressão".

O PS e o BE apresentaram no Parlamento um projeto de lei (1004/XIII) com vista à integração da freguesia de Milheirós de Poiares, pertencente a Santa Maria da Feira, no concelho de São João da Madeira. O presidente da Câmara da Feira, Emídio Sousa, diz que se trata de "uma agressão".

No documento, é justificada a integração com a "grande dimensão" da Feira, que "não é alheia à dificuldade em garantir em todo o seu território a existência de infraestruturas necessárias à qualidade de vida das suas populações, contrastando nesse aspeto com o concelho de São João da Madeira, cuja mais reduzida dimensão permitiu a realização rápida dessas infraestruturas".

É igualmente lembrado que a povoação de Milheirós "é contígua ao centro urbano de São João da Madeira", existindo "uma continuidade natural de infraestruturas e serviços" e que a desanexação da freguesia de Milheirós será um processo que "não condicionará o desenvolvimento de Santa Maria da Feira".

Assim, de acordo com o projeto de lei, Milheirós "passa a integrar o concelho de São João da Madeira, mantendo-se inalterados os limites territoriais da freguesia". Nesse contexto, o património pertencente ao Município da Feira localizado em Milheirós "passa a integrar o património do Município de São João da Madeira".

Falta de respeito

Ao JN, o presidente da Câmara de Santa Maria da Feira diz que se trata de "uma agressão e de uma falta de respeito pelas regras democráticas", lamentando que o PS "tenha alinhado neste processo".

"Tive uma vitória clara em Milheirós (nas eleições autárquicas). Os milheiroenses não querem ir para São João da Madeira", diz.

O autarca refere que o Parlamento "devia ter mais com que se preocupar do que estar a perder tempo com isto". "Vou estudar melhor os mecanismos para nos defendermos desta agressão e impedir este saque", adiantou.

Emídio Sousa espera que os restantes partidos não viabilizem em votação esta proposta de lei. "Fico muito triste e espero que a proposta seja reprovada". "Se os partidos (PSD, CDS e CDU) mantiverem a sua posição o processo não irá para a frente". "Os líderes (dos partidos) garantiram que não votariam favoravelmente", concluiu.

O presidente da Câmara de São João da Madeira, Jorge Sequeira, lembrou as palavras que tinha proferido aquando da sua tomada de pose: "O Município de São João da Madeira está disponível para acolher esta mudança territorial".