Um homem de 44 anos morreu, esta terça-feira, em consequência de uma queda na corticeira Sedacor, em São Paio de Oleiros, Feira.

A vítima estaria a colocar uns painéis solares quando caiu de uma altura de 10 metros.

Foi assistido no local pelos bombeiros do concelho de espinho e Viatura Médica de Emergência e Reanimação​​​​​​ (​VMER) da Feira, mas o óbito acabaria por ser declarado no local.