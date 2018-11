Quis queimar ninho de vespas e pegou fogo a pombal

Salomão Rodrigues Hoje às 22:04 Facebook

Twitter

A queima de um ninho de vespas asiáticas, situado em São João de Ver, Santa Maria da Feira, acabou por atingir um pombal desativado que sofreu danos consideráveis, esta segunda-feira.

Uma mulher que tinha sofrido, por duas vezes, ferimentos numa mão em consequência de picadelas de vespa asiática decidiu pegar fogo ao ninho que se encontrava no interior do pombal, sem qualquer controlo ou entidade que supervisionasse a queima.

As chamas acabariam por se propagar do ninho para a estrutura de madeira destruindo o telhado e paredes do pombal.

O comandante dos bombeiros da Feira, Jorge Fulgêncio, alertou para a necessidade de as queimadas serem acompanhadas pelos necessários cuidados e presença das autoridades competentes.

Os bombeiros estiveram no local com cinco viaturas e dez operacionais.