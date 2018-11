Reaprendem a conviver na escola sem telemóveis

Salomão Rodrigues Hoje às 21:56 Facebook

Na escola EB 2, 3 de Lourosa, Feira, há tolerância zero para o uso de telemóveis. A utilização dos equipamentos foi banida durante todo o período escolar e os alunos, incitados a adaptarem-se à mudança, voltaram a conviver entre si e a reviver brincadeiras antigas, como saltar à corda ou jogar às escondidas.

Um armário, instalado no pavilhão central, está repleto de caixas contendo telemóveis. Foram ali entregues pelos professores do primeiro tempo e só voltarão às mãos dos alunos na última aula. E mesmo com as aulas terminadas, o uso do telemóvel só é possível no exterior da escola.

É assim todos os dias, na sede do Agrupamento de Escolas António Alves Amorim, numa rotina imposta com mão firme pela Direção da escola que é, agora, acolhida com naturalidade. "Quando ia ao intervalo reparava nos alunos agarrados ao telemóvel e com muita pouco interação", explicou ao JN a diretora do agrupamento, Mónica Almeida. "Tinha de resolver o problema banindo os telemóveis", explica.

Algumas resistências

Mónica Almeida lembra que enfrentou algumas resistências por parte dos pais, mas "a maioria agradeceu a medida, porque eles próprios sentem alguma dificuldade em controlar a utilização dos telemóveis em casa".

Já os alunos ainda pensaram que haveria alguma benevolência, mas rapidamente perceberam que não havia margem para prevaricar. Decidida a concretizar o objetivo, a diretora não hesitou em suspender os alunos que não cumpriram as regras nos primeiros dias da medida. "Não vacilei e dei conhecimento de cada suspensão através de comunicado que fiz passar por todas as turmas e as coisas resolveram-se nos primeiros quinze dias", afirmou.

A estratégia resultou e a escola assiste ao reviver de brincadeiras há muito esquecidas. O jogo das cordas voltou a preencher os espaços de lazer, fizeram-se workshops sobre piões e até as antigas "escondidas" e as damas passaram a ser um entretenimento usual. Os intervalos na EB 2, 3 de Lourosa passaram a ser uma imagem de convívio e alegria contagiante.

Uso restrito para professores

"No início, foi um pouco estranho, porque não esperávamos uma medida destas. Quando foi aplicada, toda a gente pensava que a norma não ia ser seguida, mas acabamos todos por ter de a respeitar", diz Catarina Borzyak, de 14 anos. Segundo conta a aluna do 9. o ano, acabou por resultar. "Em vez de os alunos ficarem nos cantos da escola com os telemóveis, começaram a juntar-se e a conviver mais", explica.

"Fiquei triste quando me disseram que não podia usar o telemóvel na escola. Mas, agora, que passo o tempo com as minhas amigas acho que foi uma boa ideia", conta Maria João, do 6.º ano.

Os professores, que têm o uso de telemóvel restrito à sala de professores, também estão agradados. "A escola está de parabéns. Os alunos convivem mais e voltaram às brincadeiras antigas", atesta Maria Católico, professora de inglês, constatando, ainda, que terminaram as interrupções nas aulas para consultar o telemóvel.

Quando os pais precisam, ligam para a escola

Estela Oliveira, encarregada de educação de uma aluna da EB 2,3 de Lourosa, considera a proibição do uso de telemóveis muito positiva. "Quando os pais precisam de falar com os filhos podem ligar para a escola, como faziam antigamente", afirma, adiantando que a medida evita até "situações desagradáveis", como o roubo dos aparelhos ou filmagens indevidas que vão parar à Internet.

"Quase todos os pais concordam", garante. Estela Oliveira diz ter sido "louvável" a forma como foram sancionados os alunos que não cumpriram. "Assim, os miúdos levaram a medida a sério", concluiu.

Beatriz Fontes, 10 anos, aluna 6.ºano

"Compreendi, porque nos intervalos todos usavam o telemóvel e não conviviam. Agora convivemos mais"

Catarina Borzyak, 14 anos, 9.ºano

"Os alunos, em vez de ficarem nos cantos da escola com os telemóveis, começaram a juntar-se e a conviver mais"

Vera Cruz, Prof. de Educação e Moral

"Iniciativa bastante positiva para alunos e professores que também têm regras no uso do telemóvel. Até nós convivemos mais"