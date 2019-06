Trabalhadores da cortiça querem 3% de aumento salarial

Salomão Rodrigues Hoje às 17:09 Facebook

Trabalhadores do sector da cortiça reuniram-se, na tarde desta segunda-feira, em frente à Associação Portuguesa da Cortiça (APCOR) para exigir aumentos salariais de 3%. Associação que representa os empresários diz que está disponível para negociar.

O coordenador do Sindicato dos Operários Corticeiros do Norte, Alírio Martins, justifica a negociação do aumento salarial com os lucros das empresas corticeiras, "que crescem ano após ano, enquanto os aumentos salariais têm sido mínimos".

"Reivindicamos um aumento de 3% que representa cerca de 25 euros. Um valor negociável", refere o responsável sindical adiantando que, pelo lado da APCOR, há uma proposta para um aumento de "1,8%, ou seja, 14,73 euros".

Alírio Martins lembra, ainda, a reivindicação de um subsídio de alimentação de seis euros, que são contrapostos pela APCOR com 5,5 euros.

Os 25 dias úteis de férias; Alargamento das diuturnidades para todos os trabalhadores; Pagamento de complemento de subsídio de doença profissional; Introdução de nova cláusula sobre o combate e proibição do assédio são outras das reivindicações.

Em comunicado, a APCOR diz que "mantém o seu total empenho no processo negocial", "em prol da valorização dos nossos trabalhadores" e que o processo negocial "encontra-se a decorrer com total normalidade, sendo que temos agendada nova reunião para o próximo dia 4 de julho".

A proposta de alteração apresentada aos Sindicatos, "continua a valorizar as condições dos nossos Trabalhadores".

Presente na manifestação, o deputado do BE, Moisés Ferreira, diz que o setor da cortiça "gere muitos milhões de euros, produzidos pelos trabalhadores que depois não se repercutem no aumento de salários". "É um setor que tem até agravado algumas situações de trabalho", referiu.