Trabalhadores em vigília na panificadora de Fiães que fechou sem avisar

Trabalhadores de uma panificadora de Fiães, no concelho de Santa Maria da Feira, estiveram esta madrugada de vigília à porta da empresa que os emprega há dezenas de anos e que fechou sem fazer qualquer comunicação.

Em causa está a empresa Panificação Valinhos Lda, que, nesse município do distrito de Aveiro, integra seis trabalhadores com 1,5 a 32 anos de antiguidade e produzia cerca de nove mil pães e outros produtos alimentares por dia.

Mário Valinho é um desses funcionários, tem uma quota de 2% na empresa, mas disse à Lusa que nunca exerceu funções de gerência: "Sou um assalariado como os outros e estamos todos na mesma situação desde terça-feira, quando chegámos às 22:30 à empresa para trabalhar e demos com as portas fechadas, sem receber nenhuma informação até agora".

Segundo o também porta-voz dos trabalhadores, os contactos com os sócios maioritários da empresa foram infrutíferos.

"Ninguém nos disse nada e, mesmo quando fomos a casa de uns, escorraçaram-nos de lá", declarou, acrescentando que o advogado da gerência remete qualquer esclarecimento só para a próxima semana.

"Mas o sindicato [dos Trabalhadores das Indústrias de Hotelaria, Turismo, Restaurantes e Similares do Centro] diz que temos que continuar a vir todos os dias para a empresa como se fôssemos pegar ao serviço normalmente e nós temos estado aqui ao relento, à porta, entre as 22.30 e a 1 hora", disse Mário Valinho.

As três carrinhas transportadoras da empresa continuam paradas juntos às instalações e, "como a gerência não aparece na empresa desde domingo, já andaram a entregar encomendas sem guias de transporte".

De acordo com os trabalhadores, nenhum equipamento industrial terá sido, no entanto, removido do local e também não há salários em atraso, "embora ninguém saiba se vai receber ou não por esta semana em que as portas estão fechadas".

As estimativas indicam que, no caso de a empresa estar a preparar o encerramento, serão necessários "80 mil euros para pagar as indemnizações", mas Mário Valinho não está otimista: "Tão forte que esta empresa era e agora dizem-nos que na sociedade já não há dinheiro".

O mesmo funcionário e sócio minoritário diz que os próprios clientes da panificadora "estão revoltados", já que "de um dia para o outro ficaram sem pão para vender e, mesmo para pagar as últimas faturas, não sabem a quem se devem dirigir".

Contactado pela Lusa, o advogado dos gerentes da Panificação Valinhos Lda. afirmou não poder comentar o assunto nesta altura.