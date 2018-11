Veículo de combate a catástrofes ambientais a caminho do Porto de Leixões

Salomão Rodrigues Hoje às 18:01 Facebook

Os bombeiros da Feira foram adicionados para o Porto de Leixões com a sua viatura de Unidade de Controlo Ambiental, a única do género existente no norte do país.

Esta viatura está equipada com instrumentos de monitorização e contenção de derrames de matérias perigosas assim como equipamentos especializados de proteção dos bombeiros no manuseamento das respetivas matérias.

Os bombeiros da Feira dispõem de vários elementos do corpo ativo com formação especializada no manuseamento destes equipamentos e na recolha de produtos contaminantes.