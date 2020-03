Irmã, avós e tios de bebé recém-nascido ainda não sabem se estão infetados

Salomão Rodrigues Hoje às 15:38 Facebook

O bebé que nasceu no Hospital de S. João, no Porto, de um casal infetado com Covid-19, é natural da freguesia de Lobão, Santa Maria da Feira. As preocupações centram-se, agora, na filha de cinco anos do casal e restante família.

A bebé, cuja mãe está infetada com Covid-19, não está infetada. Encontram-se ambas internadas no Hospital S. João, no Porto. Já o pai, está a receber tratamento no Hospital Santo António.

As atenções estão viradas neste momento para a restante família. A filha de cinco anos do casal encontra-se aos cuidados dos avós e conviveu, ainda, com outros familiares mais próximos.

O tio da criança, David Bastos, adiantou, ao JN, que a sua afilhada de cinco anos dormiu com a mãe, que agora está infetada, e com os avós.

"A milha afilhada deve estar também ela infetada e dormiu com os meus pais. Estão todos em quarentena, mas nenhum deles ainda fez os testes", precisou.

David Bastos está também, juntamente com a mulher, em quarentena, a viver uma situação de "preocupação", numa "mistura de várias emoções".

"Junta-se a preocupação de termos pessoas infetadas na família com a alegria do nascimento da menina. Mas o nascimento dá-nos força para enfrentarmos esta situação com mais esperança e mais tranquilidade", referiu.

Confirma que a irmã está a "sofrer um pouco", porque, "não consegue ter contacto físico com a criança". "Já viu a bebé, mas à distância sem lhe poder tocar e tem, por isso, essa angústia".

Acrescenta que lhe falta, a ela, o contacto mais próximo da família. "Só temos falado com a minha irmã por telefone ou videochamada" e acrescenta que a mesma está "estável", assim como o cunhado que, "não tem grandes sintomas", revelou.

David Bastos foi contactado pela Direção-Geral da Saúde. "Estiveram a fazer-me perguntas sobre a minha situação de saúde e da minha esposa. Disseram que iam falar com as entidades de saúde regionais para ver se fazíamos, ou não, os testes e para nos mantermos em quarentena", concluiu.

A cadeia de contágio do casal que teve a bebé é já conhecida. O pai terá sido o primeiro da família a ficar infetado por contágio na empresa onde trabalha. O proprietário dessa mesma empresa, mulher e filha, estão também internados com o Covid-19 e há outros trabalhadores infetados.