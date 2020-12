Jovem autarca da Feira não quer autocarros a abarrotar

Salomão Rodrigues Hoje às 19:13 Facebook

Sara Prata tem 14 anos e foi eleita a Jovem Autarca 2020/2021 em Santa Maria da Feira. A estudante, que alcançou o primeiro lugar nesta iniciativa que pretende promover comportamentos de cidadania, tem como prioridade o reajustamento dos horários dos autocarros para evitar o número excessivo de estudantes num mesmo transporte público.

O programa Jovem Autarca dá possibilidade aos estudantes de terem uma voz ativa nas decisões políticas do concelho e atribui cerca de 10 mil euros para ajudar a concretizar alguns dos projetos propostos.

"Pretendo que os horários dos autocarros sejam reajustados para evitar a concentração de tantas pessoas. Os autocarros estão a abarrotar o que é muito mau numa altura de covid", justificou a jovem, eleita pelos alunos das escolas do concelho, apresentando esta prioridade no manifesto eleitoral.

A experiência do dia-a-dia de Sara Prata levou-a a apresentar esta proposta ganhadora. "Utilizo os autocarros e vejo os ajustamentos nos horários destinados aos estudantes, como acontece no das 8.15 horas".

A melhor forma de concretizar este e outros objetivos será alvo de estudo com a restante equipa. "Somos todos uma grande equipa. Não trabalho sozinha e vamos analisar em grupo as melhores propostas e a forma de as concretizar", explicou.

Sara Prata pretende, ainda, que seja utilizada a água da chuva para abastecer as casas de banho das escolas. "Há depósitos nas escolas que podem ser aproveitados para esse fim", precisou.

Outra das iniciativas prende-se com a instalação de pontos de internet gratuitos nos parques de lazer e nas escolas do concelho. Lembra que, em tempo de pandemia, "o acesso à internet é ainda mais indispensável nas nossas vidas".

A estudante do Agrupamento de Escolas de Argoncilhe recorda que a sua campanha foi também marcada pela pandemia, tendo que recorrer às redes sociais para fazer chegar a sua mensagem. "Não foi fácil, porque não conseguia saber muito bem qual era a aceitação das minha ideias". Contudo, "não deixou de ser muito interessante", concluiu.

Além da estudante de Argoncilhe, que conquistou a maioria dos votos com as suas propostas, foram eleitos como vereadores Ricardo Mota, aluno do Agrupamento de Escolas da Corga do Lobão (segundo candidato mais votado), que terá também o poder de representação do Jovem Autarca, e Miguel Cardoso, aluno do Agrupamento de Escolas Coelho e Castro (terceiro candidato mais votado).